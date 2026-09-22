Luis Miguel sorprendió al anunciar que vuelve a los escenarios en 2027

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Luis Miguel sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que volverá a los escenarios en 2027 con una nueva gira, luego de haber estado alejado de los escenarios.

El cantante publicó una imagen con el mensaje “Luis Miguel Tour 2027”, aunque todavía no se conocen las fechas, ciudades ni países que visitará, lo que ha generado gran expectativa entre sus fanáticos.

Su último recorrido, entre 2023 y 2024, duró cerca de 500 días e incluyó 125 conciertos, por lo que se espera que esta nueva gira sea igualmente exitosa y recorra diversas partes del mundo.