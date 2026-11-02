Luis Fonsi fue el invitado en ‘Gigantes con Don Francisco’

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi fue el invitado especial del cuarto programa de Gigantes con Don Francisco, donde mantuvo una conversación llena de recuerdos, anécdotas y momentos emotivos.

Durante la entrevista recordó sus 18 participaciones en Sábado Gigante y una ocasión especial en la que fue sorprendido por sus abuelos, a quienes les dedicó un mensaje de cariño. Uno de los momentos más conmovedores fue el reencuentro con una fan con discapacidad, quien le contó cómo sus canciones la acompañaron durante su enfermedad, y en una dinámica de preguntas rápidas confesó que alguna vez soñó con formar parte del grupo Menudo.

Como broche especial, deleitó a los presentes con su talento musical en una entrevista que combinó nostalgia, música y emociones y permitió conocer una faceta más cercana y personal del intérprete de éxitos como Despacito y Échame la Culpa.