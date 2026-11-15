Lotería nacional repartió muchos millones: vea los números ganadores

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Durante la noche de este 15 de noviembre se celebró el sorteo #4927 de la Lotería Nacional. Detallamos cuáles fueron los números ganadores.
Detalle
Hoy salió el Acumulado. Premio de ¢1678 millones se repartirá en dos combinaciones:
En caso de querer revivir el sorteo, puede verlo en el video que aparece en el link.
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