Lotería nacional repartió muchos millones: vea los números ganadores

Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

Durante la noche de este 15 de noviembre se celebró el sorteo #4927 de la Lotería Nacional. Detallamos cuáles fueron los números ganadores.

Números ganadores de la Lotería Nacional

Premio mayor repartía ¢175.000.000

Segundo premio repartía ¢30.000.000

Tercer premio repartía ¢14.000.000

Detalle

Primer premio: Número 76, con la serie 245. Segundo premio: Número 46, con la serie 246. Tercer premio: Número 10, con la serie 266.

¡Salió el Acumulado!

Hoy salió el Acumulado. Premio de ¢1678 millones se repartirá en dos combinaciones:

Número 63, con la serie 868. Número 84, con la serie 738.

Transmisión

En caso de querer revivir el sorteo, puede verlo en el video que aparece en el link.

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