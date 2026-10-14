¡Lotería del Zodiaco! Descubra los premios y el precio del entero

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La Junta de Protección Social realizará el viernes 16 de octubre de 2026 el Sorteo Extraordinario del Zodiaco de Lotería Popular, y conocer los detalles permite participar con toda la información.

Karen Gómez Granados, jefa a.i. del Departamento de Administración de Loterías, explica cuál es el monto del premio mayor, cuántas emisiones trae y cuál es el precio del entero.

La especialista detalla cuál es el total de premios a repartir este año. Esta información permite a los interesados conocer de antemano las condiciones del sorteo y decidir su participación con claridad.