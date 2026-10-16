¿Los temblores siempre indican un problema de salud? La doctora Priscilla lo explica

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El temblor es un movimiento involuntario que aparece en varias partes del cuerpo y, aunque no siempre significa algo grave, a algunos les debe prestar atención.

La Dra. Priscilla Monterrey, neuróloga, explica que los temblores pueden tener muchas causas y detalla que en gente joven se relacionan con hormonas, estrés y factores emocionales, así como con medicamentos.

La especialista también menciona que existe el temblor hereditario, que aparece casi siempre en las manos, y que hay temblores en reposo asociados a la enfermedad de Parkinson.