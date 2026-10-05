Los sueros intravenosos y sus principales componentes

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Los sueros intravenosos permiten que las vitaminas, los minerales y los antioxidantes fortalezcan las defensas al entrar directamente al torrente sanguíneo, y además ayudan a combatir la fatiga crónica y a acelerar la recuperación física o mental.

La Dra. María José Quirós explica qué sustancias se incluyen en los sueros intravenosos, cómo sabe una persona que realmente necesita un suero vitamínico y no simplemente un cambio en su dieta o suplementos orales, y qué tipo de exámenes o valoración previa se realiza para determinar las vitaminas, minerales y antioxidantes que cada paciente necesita.

Asimismo, la especialista detalla que las vías intravenosas entregan los elementos directamente al cuerpo sin pasar por procesos digestivos lentos.