Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Los síntomas digestivos que podrían estar relacionados con la endometriosis incluyen hinchazón abdominal, gases, digestiones pesadas y estreñimiento o diarrea.

El doctor Badilla explica que el tejido endometrial puede crecer en el intestino, el colon o el recto, y que esas molestias se confunden fácilmente con el síndrome del intestino irritable.

Además, el especialista detalla por qué los síntomas se intensifican en los días previos o durante la regla, qué pruebas de imagen y tratamientos hormonales ayudan a frenar las lesiones y en qué casos la cirugía puede considerarse.