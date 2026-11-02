Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Los secretos para preparar un delicioso picadillo de arrecache comienzan por escoger un buen producto y cuidar su cocción.

Patricia Obando Jiménez, consejera alimentaria tradicional, explica qué características debe tener el arrecache, cómo prepararlo antes de incorporarlo y qué cuidados requiere al cocinarlo para que los sabores se integren sin perder la textura.

Además, la especialista detalla la función del achiote, el ajo y los chiles dulces en el sofrito, los errores que dejan el platillo seco o aguado y los acompañamientos tradicionales para disfrutarlo al máximo.