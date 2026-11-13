Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Los secretos para lucir una piel saludable y bien cuidada son explicados por la dermatóloga Marisol Pedroso, quien detalla qué necesita la piel después de los 35 años.

La especialista describe la rutina diurna con vitamina C como antioxidante para el tono apagado y el ácido hialurónico para la hidratación y la tirantez, así como el uso nocturno de retinol para líneas finas.

También aborda casos de piel grasa con niacinamida y ácido salicílico, y el manejo de manchas con ácido kójico bajo supervisión especializada.