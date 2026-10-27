Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Los riesgos de tener un tapón de cera en el oído incluyen dolor, sensación de plenitud, pitos o zumbidos constantes, mareos y vértigo en algunos casos, según advierte el doctor Carlos Pereira.

El especialista explica que el tapón presiona el tímpano, puede provocar picazón e irritación por el uso de aplicadores, y que la acumulación de humedad detrás del tapón puede derivar en infecciones severas.

Pereira también advierte sobre el peligro de introducir objetos en el oído, que puede causar lesiones o perforaciones del tímpano, y detalla cómo se elimina la cera de forma correcta y ante qué molestias es mejor acudir al audiólogo.