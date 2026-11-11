Los riesgos biológicos también amenazan la seguridad en el trabajo: el peligro que no se ve también se previene

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Virus, bacterias y hongos pueden estar presentes en distintos oficios. Es importante aprender cómo prevenir la exposición y proteger su salud.

Por eso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Consejo de Salud Ocupacional impulsan la prevención de riesgos biológicos bajo el lema “El peligro que no se ve también se previene”.

¿Cómo protegerse?

Identificar los peligros incluso antes de iniciar la jornada.

Cumplir las medidas de seguridad establecidas.

Utilizar correctamente el equipo de seguridad.

La prevención comienza antes de que ocurra una exposición. ¡Cuidar la salud también es parte del trabajo!

Por: Camila Rosales Méndez

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