Los riesgos biológicos también amenazan la seguridad en el trabajo: el peligro que no se ve también se previene

Una iniciativa del Ministerio de Trabajo y el Consejo de Salud Ocupacional

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Virus, bacterias y hongos pueden estar presentes en distintos oficios. Es importante aprender cómo prevenir la exposición y proteger su salud.

Por eso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Consejo de Salud Ocupacional impulsan la prevención de riesgos biológicos bajo el lema “El peligro que no se ve también se previene”.

¿Cómo protegerse?

  • Identificar los peligros incluso antes de iniciar la jornada.
  • Cumplir las medidas de seguridad establecidas.
  • Utilizar correctamente el equipo de seguridad.

La prevención comienza antes de que ocurra una exposición. ¡Cuidar la salud también es parte del trabajo!

Por: Camila Rosales Méndez

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