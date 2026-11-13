Los peligros invisibles también pueden afectar su salud: aprenda como cuidarse

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

En el trabajo, no todos los riesgos se pueden identificar a simple vista. Virus, bacterias y otros agentes biológicos pueden estar presentes en el entorno laboral y representar una amenaza para las personas trabajadoras. Por eso, reconocerlos y tomar las medidas necesarias para evitar la exposición es fundamental.

El contacto con otras personas, superficies o materiales potencialmente contaminados puede ocurrir durante las actividades cotidianas. Ante estas situaciones, identificar los peligros y aplicar las medidas preventivas correspondientes permite reducir los riesgos y proteger la salud.

La prevención empieza con las decisiones que tomamos cada día: reconocer aquello que puede afectarnos y actuar de manera responsable para mantener espacios de trabajo más seguros.

Este es un mensaje del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.