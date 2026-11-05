Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Los nuevos alcances de los medicamentos que revolucionaron la pérdida de peso demuestran que los GLP-1 funcionan como potentes protectores multicapa para el corazón, la glucosa y las arterias.

El doctor Daniel Murillo Castro, especialista en medicina interna, explica que agonistas como la semaglutida, la tirzepatida y la dulaglutida nacieron como tratamientos para la diabetes tipo 2 y hoy reducen la inflamación de los vasos sanguíneos y la grasa visceral.

Asimismo, el especialista detalla los beneficios en pacientes con sobrepeso y enfermedad cardíaca, en diabéticos de alto riesgo y en personas con presión alta, y advierte por qué estos tratamientos deben regularse por un médico.