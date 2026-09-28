Los niños fueron los protagonistas en La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Los niños fueron los protagonistas de una noche en la que el único reto era disfrutar del escenario y demostrar que el talento no tiene edad, en el programa “La Voz del Más Allá”.

Los pequeños participantes cautivaron al público con sus interpretaciones, en una emisión que se convirtió en una celebración del talento infantil y de la espontaneidad de los más pequeños.

La producción del programa destacó la participación de los niños, que con su energía y carisma se robaron el show y demostraron que el escenario está abierto para todas las edades.