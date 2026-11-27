Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Los Juegos Nacionales 2027 tendrán una inversión cercana a los 4.000 millones de colones, recursos que el ICODER destinará a mejorar la infraestructura deportiva josefina en cuatro recintos de La Sabana, que será el epicentro del deporte nacional para esa justa deportiva.

Las obras incluyen posiblemente la iluminación de las canchas de tenis, la reparación de las canchas de voleibol de playa, intervenciones en baños públicos, mejoras en la piscina Manuel Leonardo París y algunos aspectos en el Gimnasio Nacional, que serán menores porque se espera un impacto mucho mayor.

La inversión se distribuirá entre sedes educativas para albergar atletas, sedes deportivas y movimiento de personal.