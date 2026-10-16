Los helados de yogur griego impulsan un crecimiento del 16 % en la industria heladera costarricense

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La industria de los helados en Costa Rica reportó un crecimiento del 16 por ciento el año anterior, impulsada por la popularidad del yogur griego. El país se ubica como el segundo con mayor consumo de helados en América Latina, solo por detrás de Chile.

Los helados de yogur griego se consolidan como tendencia gastronómica durante este 2026. “El yogur es un superalimento. Nosotros queríamos hacer un postre para acá, para Costa Rica, que fuese alto en proteínas”, declaró Reyna Luzardo, dueña de Athenas Green Frozen Yogurt.

El producto ofrece opciones sin azúcar, menos grasa y propiedades beneficiosas para la salud. “La textura es súper buena.

Adicional, nos da la variedad también de que podemos tener un helado sin azúcar”, comentó Paulina Azofeifa, dueña de Consume Helado de Yogurt Griego. Las exportaciones también aumentaron y generan cada vez más oportunidades comerciales.