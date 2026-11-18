Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Los escapes involuntarios de gases podrían revelar un problema en el suelo pélvico, una alteración que el doctor Andrés Leitón describe como una pérdida de fuerza, elasticidad o coordinación en los músculos que sostienen los órganos de la pelvis y controlan los esfínteres.

El especialista señala que tanto hombres como mujeres pueden experimentar debilidad o lesiones musculares, y que los embarazos, los partos, las cirugías, el envejecimiento y el estreñimiento crónico influyen en su funcionamiento.

Además, el médico detalla que una alteración de estos músculos puede provocar escapes involuntarios de gases y dificultades para controlar las evacuaciones, por lo que recomienda identificar señales como pérdidas de orina, sensación de presión o dolor pélvico.