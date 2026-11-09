Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Los derechos de los conductores ante el valor fiscal del marchamo 2027 permiten solicitar a Hacienda una revisión cuando el automóvil aparece con un monto superior al precio real de venta.

El abogado Kendall Ruíz explica el procedimiento formal para presentar el reclamo, las pruebas que tienen validez como fotografías, facturas, avalúos y anuncios de vehículos similares y si el propietario puede gestionarlo sin contratar un abogado.

El especialista también aclara si Hacienda está obligada a suspender el cobro mientras resuelve, qué ocurre si no responde antes del 31 de diciembre, cuándo procede la devolución del dinero cobrado de más y qué recursos legales existen ante un rechazo.