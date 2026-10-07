Los cursos que estudiantes de la UCR repiten hasta tres veces

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Cada curso perdido en la Universidad de Costa Rica implica una nueva matrícula y más tiempo para graduarse. En Física General, cerca de mil 500 estudiantes tuvieron que llevar el curso casi tres veces para aprobarlo.

En Precálculo, los mil 500 estudiantes registrados en 2025 llevaron este curso en promedio más de dos veces para poder pasarlo. En Biología General, los 473 estudiantes que llevaron la materia necesitaron entre dos y tres intentos para aprobarla.

Algunos alumnos señalaron que la enseñanza universitaria es muy difícil frente a lo que veían en el colegio, por lo que deben estudiar por su propia cuenta.

Una voz crítica sostuvo que existe rezago porque se ha dejado de dar importancia a la preparación de los estudiantes. La universidad mantiene cursos de refuerzo para quienes llegan de secundaria con rezagos en matemáticas.