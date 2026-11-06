Los boyeros y su profesión más allá de la tierra

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

En Llano Grande de Cartago, los boyeros Iván Zúñiga y Rodolfo Zúñiga comparten su historia y su trabajo diario con los bueyes, una labor realizada con amor y pasión que forma parte de su vida desde niños.

Don Oliver Rivera, organizador, invita a la Feria Nacional del Boyero en el Campo Ayala el 14 y 15 de noviembre, donde cada yugo tiene diferente tamaño según la labor que se realice.

Rodolfo, quien comenzó a arar la tierra desde 2008 tras salir de la escuela, trabaja hasta ocho horas diarias y afirma que realizar esta labor es un orgullo para él.