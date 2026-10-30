Los beneficios de ejercitarse sobre un trampolín

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Ejercitarse sobre un trampolín, conocido como jumping, permite quemar calorías y fortalecer el corazón mientras se cuidan las articulaciones, según explicó el instructor Brayan Vargas.

El especialista detalló los beneficios principales de saltar, si se trata de un ejercicio de bajo impacto para quienes tienen molestias en las rodillas o tobillos, y cómo el rebote favorece al sistema linfático y la eliminación de toxinas.

Asimismo, Vargas enseñó la postura base correcta para quien se sube por primera vez a un trampolín, hacia dónde debe dirigirse la fuerza al caer sobre la lona para no lastimarse, cuántos minutos al día o veces por semana conviene entrenar y qué contraindicaciones médicas deben tomarse en cuenta antes de rebotar.