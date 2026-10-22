Los amantes del terror tienen una cita este sábado en Nova Cinemas

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La película “Los Otros”, protagonizada por Nicole Kidman y dirigida por Alejandro Amenábar, regresa a la pantalla grande en una versión remasterizada en 4K para celebrar su 25 aniversario, con una función este sábado 24 de octubre a las 7 de la noche en Nova Cinemas Avenidas Cazú.

La proyección forma parte de un cineforo que repasará la historia del terror con películas emblemáticas como “Psicosis”, “Drácula” y “El Resplandor”, a cargo de los investigadores cinematográficos Bernardo Matarrita y Ariel Delgado, quienes compartirán curiosidades y detalles sobre la evolución del género.