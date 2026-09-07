Lluvias y aguaceros marcarán el inicio de semana en varias zonas del país

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que para este lunes, la Onda Tropical 40 se aleje del país, pero dejando una alta inestabilidad que generará lluvias durante las primeras horas en el Caribe.

Se espera que en la tarde se registren aguaceros en el Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte y nuevamente en el Caribe, con especial atención en el Pacífico Central y la Península de Nicoya.

“Además, pueden presentarse lluvias en el transcurso del día y hacia el final de la tarde. Lluvias e incursiones de humedad estarían presentes en la vertiente del Caribe conforme avanza el periodo de la mañana hacia el mediodía”, aseveró Pablo Velarde, portavoz del IMN.

La Zona de Convergencia, que se mantiene cerca del territorio, podría incrementar las precipitaciones, mientras la humedad y las condiciones inestables persistirán en gran parte del país.