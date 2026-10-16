Lluvias se intensificarán este fin de semana

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica una mañana bochornosa en todo el territorio nacional, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados Celsius en algunos puntos del Valle Central.

“Las temperaturas serán elevadas en todo el territorio nacional”, declaró Juan Diego Naranjo, meteorólogo del IMN.

Guanacaste registrará las temperaturas más altas al superar los 35 grados Celsius durante la mañana. Puntarenas alcanzará los 34 grados, mientras que Limón y las llanuras de la zona norte llegarán a los 33 grados.

“Ya para la tarde tendremos aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica”, precisó Naranjo.

El meteorólogo indicó además que predominará el cielo parcialmente nublado durante las primeras horas del día.

Las lluvias con tormenta continuarán durante el fin de semana en el territorio nacional.