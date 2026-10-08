Lluvias afectaron a varias comunidades en Grecia

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El desbordamiento del río Agualote inundó las oficinas del Organismo de Investigación Judicial y los tribunales de justicia en Grecia, Alajuela. La emergencia obligó a suspender las labores de los agentes judiciales y generó daños materiales en puertas y en vehículos de funcionarios.

Las lluvias se concentraron en la zona de Occidente durante horas de la tarde y se extendieron por al menos una hora de forma copiosa. El agua alcanzó más de un metro de altura dentro de las instalaciones y también afectó comercios alrededor de la corte.

Cuadrillas municipales trabajaron durante la noche para restablecer el servicio de agua potable, interrumpido por fallos en nacientes y tuberías. El arrastre de material dañó parte de esas estructuras, según el reporte desde el lugar.