Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La decoración navideña puede lucir más colorida y natural con la combinación de cipreses, pastoras y macetas decorativas.

La especialista Jeimy Vindas compartió diferentes propuestas para integrar estas plantas en el hogar, aprovechar sus variedades y crear ambientes festivos, incluso en espacios pequeños como apartamentos y balcones.

Una de las recomendaciones es utilizar macetas de fibrocemento, un material liviano, resistente y apto para interiores y exteriores.

Estas vienen en distintos colores y texturas, permiten elevar la altura de las plantas y complementar la decoración. También se pueden combinar las pastoras de diferentes tonalidades, como rosadas, amarillas, rojas y variegadas, para conseguir arreglos más llamativos.

Para conservar los cipreses durante la temporada navideña, Jeimy Vindas explicó que necesitan buena iluminación, sol y riego frecuente.