¡Llegó la gran final del Festival de la Canción Alajuela 2026!

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

La gran final del Festival de la Canción Alajuela 2026 se realizará este sábado 17 de octubre, a las 7:00 p. m., en el Teatro Municipal de Alajuela. La actividad será gratuita y las puertas abrirán a partir de las 6:00 p. m.

Durante la noche se anunciarán los tres primeros lugares de esta iniciativa, que busca impulsar la creación musical y abrir nuevas oportunidades para artistas del cantón.

¿Qué recibirán los artistas seleccionados?

Las propuestas ganadoras recibirán acompañamiento para fortalecer su desarrollo artístico, que incluye la grabación profesional de su canción, apoyo para inscribir sus obras ante la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) y exposición en diferentes plataformas para impulsar su talento.

La actividad busca promover el talento local y brindar herramientas para que los artistas alajuelenses puedan proyectar sus creaciones musicales.