¿Llegará Nayib Bukele a la apertura del CACCO? Esto dice el gobierno

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Ya está todo listo para empiece a funcionar el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO). Su inaguración será este 14 de octubre, en una acto que espera la presencia de distintas figuras políticas.

Muchos esperan la llegada del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Alta seguridad en el acto de apertura

Laura Fernández confirmó en Consejo de Gobierno que invitó a diputados y miembros de otros supremos poderes de la República, por lo que los operativos de seguridad para el ingreso de los invitados serán estrictos.

“Desde mi oficina estamos enviando invitaciones a la señora defensora, a los magistrados, al Fiscal, al OIJ, porque definitivamente, lo que vamos a entregar, va a marcar un antes y un después”, dijo la presidente de la República.

Debido al acto, el Ministerio de Justicia dispuso, que para este 14 de octubre, se suspenderá el ingreso de abogados, familiares o visitas conyugales.

¿Vendrá Nayib Bukele a la apertura del CACCO?

Tanto Bukele como Abelardo, no podrán llegar al evento, por tema de agenda. Ante esto, enviarán a representantes de sus gobiernos respectivos.

¿Cuándo llegarían los primeros reclusos al centro penitenciario?

El Gobierno brindará los detalles en la conferencia de prensa por la apertura. Lo que sí se ha dicho es que el tipo de población que llegará a esta cárcel, es la relacionada con el crimen organizado y narcotráfico.

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