(VIDEO) Llanta de bus explota durante viaje con pasajeros

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

La llanta de un bus de turismo que transportaba pasajeros explotó mientras el vehículo circulaba por la Ruta 32, en sentido San José–Guápiles.

La cámara de otro automotor captó el momento en que el neumático delantero estalló durante el recorrido.

El incidente ocurrió cerca de las 6:00 a. m., en las inmediaciones del restaurante Manigua, antes de llegar al cruce de Río Frío.

Video capta cómo la llanta de un bus explota

Las imágenes registran el instante de la explosión y permiten observar el incidente desde la perspectiva de otro vehículo que transitaba por el sector.

El autobús realizaba un viaje con pasajeros cuando sufrió el estallido de una de sus llantas delanteras.

El video fue compartido por WAZE COSTA RICA

Sin embargo, la información disponible no precisa cuántas personas viajaban en la unidad ni cuál era su destino final.

Incidente ocurrió en sentido hacia Guápiles

El reporte ubica el hecho sobre el trayecto que conecta San José con Guápiles. El restaurante Manigua y el cruce de Río Frío sirven como referencias para identificar el sector.

Por el momento, la información suministrada no detalla si alguna persona sufrió lesiones.

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