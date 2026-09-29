Lipedema: señales que pueden diferenciarlo de la acumulación de grasa

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Cuando las piernas aumentan de volumen, la respuesta no siempre está en la balanza, y una distribución desproporcionada, dolor, sensibilidad y moretones frecuentes pueden ser señales de lipedema, una condición que muchas veces se confunde con acumulación de grasa.

La Dra. Adry Castro, psiconutricionista especialista en lipedema, explica qué características permiten sospechar que el aumento de volumen en las piernas no es simplemente grasa, qué diferencias en la forma y distribución se deben observar, y por qué la simetría en ambas piernas y la conservación del tamaño de los pies son señales clave.

La especialista detalla qué tipo de dolor o sensibilidad describen las personas con lipedema, la relación con los moretones frecuentes, los cambios en la textura de la piel y los estadios de la condición, además de explicar por qué reconocer estas señales puede cambiar el abordaje.