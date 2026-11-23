Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Un hombre de apellido Reyes, quien asumió el liderazgo de la organización criminal tras el homicidio de su cabecilla, conocido con el alias de Slider, fue detenido durante una serie de allanamientos en Cañada del Sur, en San Sebastián, donde los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) se toparon con portones reforzados con hasta tres cerraduras y vigilancia con cámaras.

La investigación se inició a principios de este año y, tras el asesinato de Slider el 23 de agosto en la Cuesta del Fierro, en Dulce Nombre de La Unión, Reyes asumió la dirección del grupo y este lunes fue aprehendido junto con otras dos personas, de un total de seis que eran el objetivo principal.

En el operativo, oficiales de la Fuerza Pública se internaron en lotes baldíos para evitar la fuga de los sospechosos y se decomisaron drogas listas para la venta y otras evidencias que se presentarán ante el Ministerio Público.

