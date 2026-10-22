Lía Díaz logró el tercer lugar en el Mundial de longboard

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La surfista costarricense Tika Lía Díaz ganó medalla de bronce en el mundial de longboard y se convirtió en la tercera mejor del mundo en esta modalidad. Es la primera vez en la historia que Costa Rica suma una presea en esta disciplina de tabla larga.

La costarricense subió al podio tras una destacada participación en el certamen mundial. Además del bronce, Lía aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El resultado marca un hito para el surf costarricense, que nunca había alcanzado una medalla en esta especialidad. La atleta se consolida como referente de la disciplina en el país.