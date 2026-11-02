Les robaron el celular, les vaciaron las cuentas y ahora les cobran un préstamo

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Una pareja residente en nuestro país viajó a Colombia, donde le robaron el celular a uno de sus integrantes, y a partir de ese momento los delincuentes vaciaron las cuentas bancarias y solicitaron un préstamo a nombre del afectado, según la denuncia que presentó Jaime Rivera como protocolo para realizar el reclamo al banco.

Rivera relató que mandó bloquear todo, pero que solo le bloquearon las tarjetas de crédito y las de débito nunca fueron bloqueadas, y que la sorpresa fue mayor cuando la funcionaria que lo atendió le indicó que él había solicitado un préstamo de 7 millones de colones de los preaprobados.

Con el mismo celular, los delincuentes solicitaron al banco un préstamo por 8 millones de colones, que fue aprobado en tiempo récord y de inmediato se realizó el depósito, sin que Rivera aprobara la solicitud ni el banco verificara con él si necesitaba ese dinero.

La víctima perdió sus ahorros y le están cobrando el préstamo que no hizo ni usó, mientras mantiene un trámite abierto ante la entidad bancaria para reclamar por el dinero perdido y por el cobro del préstamo.

El banco debe recibir la denuncia y asignarle un número de caso, y a partir de ese momento tiene 30 días naturales, prorrogables hasta 30 días más, para responder la gestión, tras analizar aspectos técnicos como los patrones transaccionales, la geolocalización y el biométrico, y emitir una resolución en la que ordene devolver el dinero o rechace la gestión.