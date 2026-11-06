León XIV llega a Uruguay: así comenzó su visita

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay y comenzó su visita con encuentros con las principales autoridades del país sudamericano.

El avión que lo transportaba aterrizó a la 1:20 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Montevideo, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi.

Cerca de la 1:30 de la tarde, el sumo pontífice se asomó por la puerta del avión y pisó suelo uruguayo.

Este hito histórico se trata de la primera visita de un papa a ese país en 38 años, desde el recorrido que realizó Juan Pablo II entre 1987 y 1988.

Tras el recibimiento, el papa recorrió en el papamóvil una de las principales calles de Montevideo y luego llegó al Cabildo, donde fue recibido por el intendente Mario Vergara.

En ese lugar recibió la llave del Cabildo de Montevideo como parte del acto protocolar.

Durante su primer discurso, el sucesor de Pedro abordó temas como la democracia, la vida y la familia, la educación y los derechos laborales.

“Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo”, declaró el Sumo Pontífice durante su intervención.

El Papa también mantuvo una reunión privada con el presidente Orsi. “Bienvenido a esta patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos”, expresó el mandatario uruguayo.

Esta visita marca el inicio de una gira de 12 días por Sudamérica que también incluirá Argentina y Perú.

Para este sábado está programada una Santa Eucaristía en el Parque París en Londres, en Paysandú, así como una vigilia de adoración con los jóvenes en el Estadio Centenario a las 4 de la tarde, hora costarricense.