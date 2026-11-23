Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El dolor en la ingle no siempre se debe a una hernia, aclara el Dr. Eric Baizán, cirujano general y docente de la Universidad Latina de Costa Rica, quien detalla las causas y tratamientos de esta molestia.

El especialista señala que el malestar puede relacionarse con las lesiones musculares, problemas de cadera, enfermedades urinarias y tumores, e incluso con artrosis de cadera, cálculos urinarios o procesos infecciosos.

Además, advierte que un dolor testicular agudo, vómitos con distensión abdominal o fiebre con deterioro del estado general son alertas rojas que requieren atención inmediata.