Laura Fernández y Patricia Vargas sostendrán su primera de reunión de trabajo

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La presidenta de la República, Laura Fernández, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, sostendrán su primera reunión de trabajo este lunes 9 de noviembre en la Casa Presidencial.
Este encuentro representará el primer diálogo directo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en meses, tras un periodo de tensiones.
Durante la cita, se abordarán diferencias en materia presupuestaria, el funcionamiento de la administración de justicia y temas relacionados con la independencia judicial.
La jerarca judicial ha manifestado su interés en retomar las reuniones periódicas entre las presidencias de los supremos poderes, incluyendo a la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones.