Laura Fernández toma drástica decisión y envía contudente mensaje en conferencia de prensa

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este lunes 25 de mayo una drástica decisión en materia de seguridad y lanzó un contundente mensaje durante una conferencia de prensa en la que aseguró que asumirá personalmente el seguimiento de las acciones contra el crimen organizado en el país.

La mandataria informó que, a partir de esta semana, encabezará todos los lunes una reunión técnica con los distintos cuerpos policiales de Costa Rica, como parte de una estrategia permanente para coordinar operativos, revisar resultados y definir acciones contra la delincuencia.

“Vamos a ganar la pelea contra el crimen organizado en Costa Rica y a recuperar la paz en las familias. Esa es mi prioridad número uno”, afirmó la presidenta durante su intervención.

Laura Fernández anuncia reuniones semanales con cuerpos policiales

Según explicó la jerarca, este nuevo espacio de trabajo funcionará como una especie de comando de seguridad desde el Ministerio de Seguridad Pública, en San José, donde participarán representantes de diferentes cuerpos policiales del país.

En estas reuniones estarán presentes integrantes de la Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Guardacostas, Policía de Fronteras, unidades especiales y otros cuerpos de seguridad, con el objetivo de revisar el comportamiento del crimen en la semana anterior y planificar nuevas acciones.

Laura Fernández aseguró que ella misma verificará qué están haciendo los cuerpos policiales, cuáles resultados se obtuvieron y qué objetivos se fijarán a corto plazo en periodos de 30, 60 y 90 días.

Presidenta asegura que estará al frente de la estrategia

Durante la conferencia de prensa, la mandataria dejó claro que asumirá un rol directo en esta estrategia de seguridad y señaló que las reuniones estarán bajo su propio mando.

“Yo misma voy a estar al frente de este proceso”, dijo la presidenta al insistir en que dará seguimiento técnico a las acciones policiales junto con los ministros de Seguridad Pública y Justicia y Paz.

Además, indicó que se realizará una revisión constante de información e inteligencia policial para fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad nacional.

“La pelea es peleando”, dice Laura Fernández

En su mensaje, Laura Fernández lanzó además una frase contundente al referirse a la lucha contra el crimen organizado.

“La pelea es peleando”, manifestó la presidenta, al tiempo que hizo un llamado a unir esfuerzos para devolver la paz a las familias costarricenses.

La mandataria aseguró que tiene una “enorme expectativa” sobre estos espacios de trabajo y agradeció a ministros, directores y altos mandos policiales por sumarse a este esfuerzo, que según reiteró será de carácter semanal.

Laura Fernández insistió en que el objetivo es fortalecer la articulación entre todos los cuerpos policiales para “continuar dando esta pelea contra el crimen organizado y llevarle la paz a cada uno de los rincones del territorio nacional”.