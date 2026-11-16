Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

La presidente de la República, Laura Fernández, reaccionó a la muerte de Camilo Rodríguez la tarde de este 16 de noviembre en el sector de Santo Domingo de Heredia, sobre Ruta 32.

Mandataria tomó acciones tras el ataque armado contra el comunicador.

¿Qué acciones tomó Laura Fernández tras la muerte de Camilo Rodríguez?

“He instruido a todos los cuerpos policiales a que brinden apoyo a la investigación para castigar a los asesinos”, dijo Fernández.

Además, envió un mensaje solidario a sus familiares.

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