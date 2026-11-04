Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, sostuvo una reunión con el rey Felipe VI de España en el Palacio Real, en Madrid.

El encuentro se realizó en el marco de la visita de la mandataria a España, donde participará en la trigésima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

La cita entre la presidenta y el monarca español se llevó a cabo en el Palacio Real de Madrid. La visita de la mandataria a España incluye su participación en la trigésima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.