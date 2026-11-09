Laura Fernández sostiene la primera reunión con la presidente de la Corte Suprema

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, sostuvo este lunes la primera reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, en un encuentro que representa el primer diálogo directo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial desde mayo de 2026, tras un periodo de tensiones.

Durante el almuerzo en Casa Presidencial, Vargas planteó su preocupación por las normas de ejecución presupuestaria que bloquean el acceso del Poder Judicial a 30 mil millones de colones del presupuesto de 2027, al asegurar que no piden más dinero sino un acceso oportuno a los recursos ya autorizados.

Asimismo, solicitó apoyo para impulsar proyectos de ley promovidos por el Poder Judicial para combatir la corrupción y agilizar los procesos penales, y reiteró que la independencia judicial nunca estará en negociación. Como parte de las tensiones por el congelamiento de esos recursos, organizaciones del Poder Judicial se manifestarán a las 3 de la tarde en la Asamblea Legislativa.