Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, se reunió con varios sectores en el marco de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en Madrid, España.

La mandataria participó del acto inaugural acompañada del primer caballero Jeffrey Umaña. Ambos fueron recibidos por autoridades gubernamentales del país ibérico y por los reyes.

El rey de España, Felipe VI, ofreció el mensaje de bienvenida y destacó la necesidad de escuchar a las minorías: “Con la palabra, el diálogo, la igualdad, el respeto a las normas, la escucha de las minorías, la ciencia, el emprendimiento, la innovación, nuestro compromiso con los avances sociales que lleguen a todos y sean para todos”, expresó.

Fernández aprovechó su visita al continente europeo para sostener reuniones bilaterales con empresarios y foros. En uno de esos espacios, señaló que Costa Rica recuperó su cobertura forestal a un 60 % y que el 25 % del territorio es área protegida ambientalmente.

También advirtió sobre el impacto que las zonas de protección pueden tener en comunidades e industrias.

Por otro lado, la cumbre continuará este jueves, cuando se espera la firma de varios acuerdos y entre los temas en discusión figuran la inteligencia artificial, el cambio climático, la seguridad y el crimen organizado.