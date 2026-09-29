Laura Fernández realiza gira por Puntarenas

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, realiza esta semana una gira por Puntarenas, donde inaugurará obras y tendrá una sesión del Consejo de Gobierno.

La agenda comenzó este lunes con la inauguración del puente sobre el río Naranjo, en Quepos, y también contempla actividades en Parrita, Esparza, Tárcoles y Barranca.

El miércoles, la mandataria reunirá a su gabinete a las 9:30 de la mañana en la explanada de la Capitanía de Puerto, en Puntarenas, donde realizará un homenaje a Juan Rafael Mora Porras y a José María Cañas.