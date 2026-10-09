Laura Fernández publica mensaje tras terremoto en Panamá

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El terremoto de 7,6 grados que afectó este viernes 9 de octubre a Panamá, generó también repercusión en Casa Presidencial.

La presidente Laura Fernández utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al pueblo panameño.

¿Qué dijo Fernández?

En su perfil de X indicó lo siguiente:

“Extiendo un abrazo solidario al pueblo panameño después del terremoto que afectó a nuestra nación hermana este viernes”, dijo.

Manifestó que, de parte de su gobierno y de Costa Rica tienen apoyo, solidaridad y cariño , además, cerró con un mensaje de unidad.

“Costa Rica está con Panamá. Hoy, como siempre, nuestros pueblos hermanos cuentan el uno con el otro”, finalizó

Extiendo un abrazo solidario al pueblo panameño después del terremoto que afectó a nuestra nación hermana este viernes. De parte de mi Gobierno y del pueblo costarricense, enviamos todo nuestro apoyo, solidaridad y cariño en estos momentos difíciles. Costa Rica está con Panamá. Hoy, como siempre, nuestros pueblos hermanos cuentan el uno con el otro. @JoseRaulMulino — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) October 9, 2026

Las autoridades de ambos países recuerdan la precaución, pues se prevén réplicas producto del movimiento principal.

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