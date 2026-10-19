Laura Fernández participó en destrucción de 9,300 armas que pertenecían a criminales

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La presidenta Laura Fernández participó en la destrucción de 9,300 armas que pertenecían al crimen organizado, en un acto realizado este inicio de semana.

La destrucción masiva del arsenal se llevó a cabo como parte de las acciones de las autoridades contra las estructuras criminales del país.

Con esta medida, se busca retirar de circulación las armas que estaban en poder de organizaciones delictivas.

Laura Fernández afirma que “como presidente de la república no voy a cesar en la lucha para mejorar las condiciones de la seguridad nacional de las familias costarricenses”.