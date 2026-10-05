Laura Fernández nombra nueva canciller de la República

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Mediante sus plataformas oficiales, la Presidencia de la República informó sobre el nombramiento de la nueva ministra de Relaciones Exteriores y Culto, conocida como canciller.

Según la información oficial, se trata de Ana Elena Pinto Lizano, quien es diplomática de carrera y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el servicio exterior.

Este nombramiento surge tras la salida de Manuel Alejandro Tovar Rivera como canciller de la República.

La nueva ministra asumirá el cargo a partir del próximo jueves 15 de octubre.

Por: Camila Rosales Méndez

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