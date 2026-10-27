Laura Fernández iniciará una gira diplomática por Europa

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La presidenta Laura Fernández iniciará este martes una gira diplomática por Europa que se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre, según lo programado por el gobierno.

Además, la mandataria sostendrá una audiencia privada en el Vaticano con el papa León XIV durante su recorrido por el continente europeo.

Este viaje oficial representa una de las principales actividades internacionales de la presidenta, quien destacó recientemente el papel de las mujeres en los poderes del Estado.