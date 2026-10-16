(VIDEO) Laura Fernández habla cara a cara con los reos en la megacárcel de El Salvador: esto les dijo

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, saludó personalmente a varios reclusos durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.

El Gobierno de la República hizo público un video del recorrido, en el que se observa a la mandataria frente a los privados de libertad y dirigiéndose directamente a ellos.

Esto les dijo Laura Fernández a los reos

Durante el encuentro, Fernández se presentó ante los reclusos y explicó el motivo de su visita a las instalaciones penitenciarias.

“Buenas tardes, soy Laura Fernández, la presidenta de Costa Rica. Gracias. Estamos aquí conociendo el modelo que tiene El Salvador, no quería irme sin saludarlos y sin decirles que Dios los bendiga”, expresó.

El momento quedó registrado en el video divulgado por el Gobierno costarricense.

Visita oficial a El Salvador

Fernández llegó este viernes a territorio salvadoreño para cumplir una visita oficial. La agenda contempla un intercambio bilateral enfocado principalmente en temas de seguridad.

Como parte de las actividades, la presidenta visitó el CECOT, uno de los centros penitenciarios emblemáticos de la política de seguridad de El Salvador.

El video muestra el momento en que la mandataria costarricense se acerca a los reclusos y les dirige unas palabras antes de continuar con su visita.

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