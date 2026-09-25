Laura Fernández explicó sus motivos de lo ocurrido con el excanciller despedido

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

La presidenta Laura Fernández explicó sus motivos de lo ocurrido con el excanciller Manuel Tovar y el punto que causó molestia para tomar la decisión de destituirlo.

La mandataria detalló las razones que la llevaron a tomar esta determinación, en medio de la controversia que generó la salida del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión de la presidenta ha generado reacciones en el ámbito político, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las circunstancias que rodearon la destitución del excanciller.