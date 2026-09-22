Laura Fernández está en Colombia para reunirse con Abelardo de la Espriella

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La presidenta Laura Fernández realiza su primer viaje internacional a Colombia, donde sostendrá reuniones de seguridad en Barranquilla con su homólogo Abelardo de la Espriella, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos países.

El encuentro se realizará este martes 22 y miércoles 23 de septiembre, y la mandataria viajará acompañada por los ministros de Seguridad y Justicia, además del director de la DIS y el ministro de Comunicación.

La Presidencia calificó la reunión como urgente, mientras Fernández busca coordinar acciones para evitar que los efectos del narcotráfico alcancen a Costa Rica.