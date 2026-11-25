Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, defendió la figura de la reelección presidencial, aunque evitó referirse directamente a la iniciativa presentada en el Congreso.

El tema fue uno de los consultados en la última encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica.

El sondeo, realizado a 1.000 personas vía telefónica mayores de 18 años entre finales de octubre e inicios de noviembre, mostró que un 52 % se opone a una reelección continua.

Un 41 % se manifestó a favor y un 7 % ni a favor ni en contra.

Fernández señaló que el punto corresponde directamente a la Asamblea Legislativa y dio su punto de vista:

“Hay países en el mundo de democracias muy maduras, Estados Unidos es un ejemplo de ello, donde tienen reelección consecutiva y evidentemente no se ha visto ni un debilitamiento democrático”, sostuvo.

La mandataria agregó que respetará lo que aprueben los legisladores si la reforma se concreta con normas de periodicidad y reglas del juego limpias.

El proyecto fue presentado por el partido Pueblo Soberano y está convocado en sesiones extraordinarias.

El ministro de la Presidencia y expresidente de la República, Rodrigo Chaves también respaldó la iniciativa y afirmó que el movimiento que llevó a Laura Fernández al poder defiende al pueblo.

La encuesta refleja que un 60 % de las personas consultadas apoya la gestión de la presidenta y la reforma constitucional requiere 38 votos en la Asamblea Legislativa.

El gobierno mantiene el control de la agenda política mediante las sesiones extraordinarias, por lo que resta esperar si el partido oficialista reúne esa cantidad de votos.